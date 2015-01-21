وزير النفط العراقي: بغداد مستعدة لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي والمفاوضات تبدأ غدا

من أحمد حجاجي ورانيا الجمل

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي مبينا أن المفاوضات سوف تبدأ غدا بين الجانبين حول هذا الأمر.

وقال عبدالمهدي للصحفيين في الكويت حيث يحضر مؤتمرا نفطيا إن "هناك نية صادقة وتبادل آراء مستمر.. وإن شاء الله سيكون هذا أحد المواضيع التي تبحث غدا" مع الجانب الكويتي.

وأضاف "من الناحية الاقتصادية السياسية والمنفعة المشتركة نحن بالتأكيد مستعدون.. وهذا فيه منفعة العراق ومنفعة الكويت."

وتوقع الوزير العراقي أن تلقي اسعار النفط المنخفضة بظلالها على ميزانية العراق للعام 2015 مبينا أن الإنفاق لن يتعدى 100 مليار دولار.

وقال "التخفيض (في الميزانية) بحدود خمسين بالمئة وأكثر مما كانت عليه العام الماضي. إذا تكلمنا بالدولار اليوم لن تتعدى (الميزانية الجديدة) مئة مليار دولار."

وأكد وزير النفط العراقي أن الهبوط الحاد لأسعار النفط بعد اجتماع منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي "لم يكن متوقعا."

من جانبه أكد وزير النفط الكويتي علي العمير أنه لا يمكن السيطرة على تراجع أسعار النفط إلى أن يستوعب تحسن النمو الاقتصادي تخمة المعروض.

وتوقع العمير وضع ميزانية 2015 على أساس 40-45 دولارا للبرميل بعدما كانت تصريحات حكومية ونيابية سابقة تشير إلى اعتماد الميزانية على سعر 60 دولارا للبرميل.