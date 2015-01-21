مقدمة 1-الرئيس التنفيذي للبترول الكويتية العالمية: أنجزنا 29% من مصفاة فيتنام

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من أحمد حجاجي

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بخيت الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية اليوم الأربعاء إنه تم الانتهاء حتى الآن من إنجاز 29 بالمئة من عملية بناء مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت حصة 35 بالمئة.

وتوقع الرشيدي في رده على سؤال لرويترز على هامش مؤتمر نفطي يعقد بالعاصمة الكويتية أن يصل عدد العمالة بالمشروع إلى 30 الف بنهاية 2015.

وقال إن العمل سينتهي بالمشروع في نهاية 2016 ليبدأ تشغيل المصفاة خلال النصف الأول من 2017.

وأوضح أن الجانب الياباني يمتلك 40 بالمئة في المشروع بينما تبلغ حصة الشريك الفيتنامي 25 بالمئة.

ومن المقرر أن تكون طاقة المصفاة التي بدأ العمل بها في منتصف 2013 مائتي ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

وقال الرشيدي أن المصفاة الجديدة ستكون "معقدة" وعالية التركيب وتحتوي على "وحدات تكسير تحويلية عالية" وهي متكاملة مع صناعة البتروكيماويات.