وزير المالية: الموازنة الجديدة للكويت ستشهد عجزا مؤكدا

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح في تصريح تلفزيوني تم بثه اليوم الخميس أن الموازنة الجديدة للدولة النفطية سوف تشهد عجزا مؤكدا.

وقال الصالح "مؤكد بأنه سيكون هناك عجر في الموازنة.. الحكومة أكدت أن العجز لن يثنيها عن الإنفاق الرأسمالي."

وكان الصالح يتحدث من دافوس في تصريح لقناة سي ان بي سي عربية.

وفي رده على سؤال حول السعر الافتراضي لبرميل النفط في الموازنة الجديدة قال الصالح إنه سيكون "سعرا واقعيا.. والأمر متروك لمجلس الأمة (البرلمان) الموقر."

واعتبر أن الشيء الإيجابي في المرحلة الحالية التي تشهد هبوطا في أسعار النفط العالمية أنها مرحلة "مناسبة ومواتية لاحداث اصلاحات اقتصادية."