وزير المالية: ميزانية الكويت في العام المقبل أقل 17.8% عن الحالي

من أحمد حجاجي

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير مالية الكويت أنس الصالح اليوم الإثنين إن ميزانية الكويت في العام المالي المقبل 2015-2016 ستكون أقل بنسبة 17.8 بالمئة عن العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي إن المصروفات المتوقعة في الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء اليوم الإثنين تتضمن مصروفات قدرها 19.073 مليار دينار مقابل 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.

وأضاف الصالح أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في ميزانية2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وقال أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015–2016.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا لاحتياطي الأجيال القادمة.

وأكد الصالح أن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار.