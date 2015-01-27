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جدول-التضخم السنوي في الكويت ينخفض إلى 3% في ديسمبر

Tue Jan 27, 2015 8:03am GMT
 
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27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر
كانون الأول:
    
التضخم (%)        ديسمبر 2014    نوفمبر 2014    ديسمبر2013
 التغير الشهري      1.0           0.2           1.0
 التغير السنوي      3.0           3.1           2.7
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18
بالمئة من سلة الأسعار 2.6 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.2
بالمئة عن الشهر السابق.
    وارتفعت تكلفة الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات
المستهلكين - بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي و2.6 بالمئة مقارنة
مع الشهر السابق.

 (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 