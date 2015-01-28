نفط الكويت توقع عقدا مع بتروفاك لانتاج 60 ألف برميل من النفط الثقيل

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - وقعت شركة نفط الكويت الحكومية عقدا مع بتروفاك البريطانية لتنفيذ مشروع تطوير احتياطيات النفط الثقيل في طبقة فارس السفلية بحقل الرتقة شمالي البلاد وانتاج 60 الف برميل من النفط يوميا في عام 2018

وتخطط الكويت عضو منظمة أوبك لرفع قدرتها الانتاجية إلى أربعة ملايين برميل نفط في اليوم بحلول 2020 من نحو 3.15 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي وسيكون جزء من هذه الزيادة مخصصا للنفط الثقيل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عن الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم هاشم القول إن هذا المشروع سيمكن الشركة من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الاولى في تاريخها ويسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت

ولم يذكر تقرير كونا القيمة المالية للعقد لكن صحيفة الأنباء الكويتية كانت قد نسبت في الثامن من يناير كانون الثاني الجاري لمصادر لم تسمها القول إن قيمة المناقصة التي فازت بها بتروفاك تبلغ 1.2 مليار دينار (4.066 مليار دولار).

وقال هاشم أن هذا العقد يعتبر مرحلة أولى من خطة تطوير النفط الثقيل وستليه مراحل أخرى لرفع الإنتاج "حسب الحاجة كجزء من استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2030."

ويتضمن المشرروع الجديد إنشاء وحدة إنتاج للنفط الثقيل وحقن البخار ومد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمالي الكويت إلى حظائر التجميع في مدينة الأحمدي.

ومن المقرر أن يتم إنشاء أربعة خزانات بسعة 300 ألف برميل لكل منها في تلك الحظائر لتجميع هذا النفط وتزويد مصفاة الزور الجديدة به لانتاج الوقود قليل الكبريت بعد اكتمالها أو تصديره إذا دعت الحاجة للأسواق العالمية.

ويأتي معظم إنتاج الكويت من النفط من بضعة حقول قديمة منها حقل برقان في جنوب البلاد. وتبلغ حصة شركة نفط الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من إجمالي القدرة الانتاجية للبلاد في حين تأتي الكميات الأخرى من الحقول المشتركة مع السعودية وهي متوقفة حاليا بسبب خلاف بين الجانبين.