بنك وربة الكويتي يتحول لتحقيق أرباح في سنة 2014

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق بنك وربة الكويتي أرباحا بلغت 115 ألف دينار (389 ألف دولار) في سنة 2014 مقابل خسائر بلغت 3.7 مليون دينار في سنة 2013.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت تلقت رويترز نسخة منه إن نتائج العام 2014 "أظهرت نموا واضحا في جميع مؤشرات البنك مدعوما بنمو كبير في إيراداته التشغيلية وزيادة ملحوظة في محفظته التمويلية."

وبلغت الإيرادات التشغيلية 18.53‎‏ مليون دينار في نهاية 2014 مقارنة مع إيرادات تشغيلية بلغت 10.32 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2013.

وارتفع إجمالي حجم الأصول ليصل إلى ‏‎594.8 مليون دينار كما في ديسمبر كانون الأول 2014 مقارنة مع 405.51 مليون دينار في نهاية 2013 "مع الحفاظ على مستوى عال من جودة الأصول."

وأكد عماد عبد الله الثاقب رئيس مجلس إدارة البنك أن الأرباح جاءت نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط التشغيلي بالتزامن مع انخفاض المصروفات.

وأضاف الثاقب أن البنك يتمتع على صعيد إدارة المخاطر "بدرجة عالية من جودة الأصول حيث بلغت نسبة التمويلات ‏المتعثرة 0.28 بالمئة وهي تعد من أفضل النسب مقارنة مع المعدلات العالمية كما بلغ معدل كفاية رأس ‏المال في نهاية 2014 معدلات تتجاوز الحد المقرر حسب تعليمات ‏بازل 3 والبنك المركزي بحد كبير."

وحققت المحفظة التمويلية للبنك زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 78 بالمئة لتبلغ 388.16 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014 ‏مقارنة مع ‏‎218‎‏ مليون دينار كويتي في نهاية العام 2013.