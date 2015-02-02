محافظ المركزي المصري: السوق السوداء للدولار ستنتهي "قريبا"

الكويت 2 فبراير شباط (رويترز) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي "قريبا" وإن "الاقتصاد لن يعتمد على المعونات".

كان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

وخلال لقاء مع الجالية المصرية في الكويت قال رامز "مصر ليس بها مشكلة دولار .. مصر تستورد بستين مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تبلغ 18 مليار دولار."

وأضاف "البنوك لا توفر سوى النصف والنصف الآخر يأتي من السوق السوداء" وقال تحويلات المصريين بالخارج لا يدخل منها للجهاز المصرفي إلا نسبة بسيطة جدا.

وتعاني مصر بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي اليوم الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه.

وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.

وقال رامز "اكتشفت أن الشركات الكبيرة هي التي تساعد في السوق السوداء" لكنه أضاف "قريبا سنمنع السوق السوداء" من خلال أدوات فنية بسيطة وسنطبق القواعد العالمية.