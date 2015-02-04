إعادة-صحيفة: 10 مليارات دولار ودائع لمصر من 3 دول خليجية قبل قمة مارس

(لاضافة كلمة في الفقرة الأولى)

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة اليوم السابع المصرية المحلية اليوم الاربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إن السعودية والإمارات والكويت ستقدم لمصر عشرة مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس اذار.

وسبق أن تلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من الدول الثلاث بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013 اثر احتجاجات حاشدة على حكمه.