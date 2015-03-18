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جدول-نمو المعروض النقدي الكويتي في يناير الأبطأ منذ مطلع 2011

Wed Mar 18, 2015 11:40am GMT
 
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18 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الأربعاء تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 2.2 بالمئة على
أساس سنوي في يناير كانون الثاني مسجلا أدنى مستوى منذ يناير كانون
الثاني 2011 من 2.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
    واستقر نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص عند خمسة بالمئة.    
    
المعروض النقدي (%)        يناير 2015    ديسمبر 2014    يناير
2014
 التغير السنوي (ن1)           2.6           5.3           12.0
 التغير السنوي (ن2)           2.2           2.9           8.2
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.0           2.0           6.8
 مطالبات البنوك على
    القطاع الخاص           5.0           5.0           7.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار           8.576       8.597       8.103
التغير السنوي (%)           5.8           4.1           1.8
    ملحوظة: بعض أرقام الفترة المقابلة قبل عام جرى تعديلها. نسب
التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 