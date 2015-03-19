مقدمة 1-وزير كويتي: قلقون من أسعار النفط ونأمل بتحسنها في أواخر 2015

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من أحمد حجاجي

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الخميس عن قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا.

وقال العمير للصحفيين في الكويت "بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا... (لكن) لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الانتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق."

وفقدت أسعار النفط نحو 50 بالمئة من قيمتها منذ يونيو حزيران العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الكويتية في مارس آذار الجاري إن الإيرادات النفطية للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول ابريل نيسان 2014 وحتى نهاية فبراير شباط 2015 وبما يعادل 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وتضررت ميزانية الكويت التي تعتمد بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية بشدة جراء هبوط الأسعار ما دفع الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات تقشفية منها خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ودراسة فرض ضرائب على الشركات الكويتية التي تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب.

وكان العمير اليوم يتحدث للصحفيين عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الكسندر جالوشكا وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى.