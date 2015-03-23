جدول-تراجع الفائض التجاري للكويت 44% على أساس سنوي في الربع/4

23 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين تراجع فائض التجارة الخارجية للبلاد 44 بالمئة عن مستواه قبل عام ليصل إلى 3.33 مليار دينار (11.1 مليار دولار) في الربع الأخير من 2014. التجارة الخارجية للكويت الربع/4 الربع/3 الربع/4 (بالمليون دينار) 2014 2014 2013 الصادرات 5670.9 7609.1 8034.8 الواردات 2338.2 2302.0 2123.6 الفائض 3332.7 5307.0 5911.1 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية -29.4 -8.7 الواردات الاسمية 10.1 10.4 ملحوظة: البيانات غير نهائية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)