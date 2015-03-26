جدول-التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 2.9% في فبراير

26 مارس آذار (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الخميس البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط: التضخم (%) فبراير 2015 يناير 2015 فبراير 2014 التغير الشهري 0.2 -0.1 0.1 التغير السنوي 2.9 2.8 2.9 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من ثمانية بالمئة من سلة الأسعار 1.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط و0.2 بالمئة عن الشهر السابق. ارتفعت تكاليف الإسكان - التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين - خمسة بالمئة على أساس سنوي واستقرت على أساس شهري. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)