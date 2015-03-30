جاس ناتورال الاسبانية: هيئة الاستثمار الكويتية ستستثمر في وحدتنا الخارجية
مدريد 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة جاس ناتورال الاسبانية للطاقة اليوم الاثنين إنها ستتحالف مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتطوير الأنشطة الدولية للمجموعة من خلال شركة جلوبال باور جنيريشن (جي.بي.جي) التابعة لها.
وقالت جاس ناتورال إن الهيئة العامة للاستثمار ستشارك في زيادة لرأس مال جي.بي.جي بواقع 50 مليون دولار وستأخذ حصة 25 بالمئة في الوحدة التي أسستها جاس ناتورال في أكتوبر تشرين الأول الماضي في إطار خططها للتوسع خارجيا.
وأضافت جاس ناتورال في بيان أن هذه الخطط تشمل على المدى المتوسط امتلاك قدرة توليد إضافية بواقع خمسة جيجاوات وذلك بصفة أساسية في أسواق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.