جاس ناتورال الاسبانية: هيئة الاستثمار الكويتية ستستثمر في وحدتنا الخارجية

مدريد 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة جاس ناتورال الاسبانية للطاقة اليوم الاثنين إنها ستتحالف مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتطوير الأنشطة الدولية للمجموعة من خلال شركة جلوبال باور جنيريشن (جي.بي.جي) التابعة لها.

وقالت جاس ناتورال إن الهيئة العامة للاستثمار ستشارك في زيادة لرأس مال جي.بي.جي بواقع 50 مليون دولار وستأخذ حصة 25 بالمئة في الوحدة التي أسستها جاس ناتورال في أكتوبر تشرين الأول الماضي في إطار خططها للتوسع خارجيا.