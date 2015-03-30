الكويت والعراق يوقعان مذكرة تفاهم حول الحقول النفطية الحدودية والغاز

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الإثنين إن الجانبين العراقي والكويتي وقعا مذكرة تفاهم حول الحقول النفطية الحدودية وإمكانية استيراد الكويت للغاز الطبيعي من العراق.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه "أثمرت هذه الاجتماعات عن توقيع مذكرة تفاهم حول الحقول الحدودية المشتركة بين الجانبين وأخرى لدراسة وبحث فرص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من الجمهورية العراقية إلى دولة الكويت. "