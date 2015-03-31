بيان: زين العراق تعين مسؤولين تنفيذيين جددا
دبي 31 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة زين في بيان اليوم الثلاثاء إن زين العراق أكبر وحدات الشركة الكويتية من حيث الإيرادات عينت مديرا ماليا جديدا ونائبين للرئيس التنفيذي.
ويتولى سامر مصلح منصب المدير المالي الجديد لزين العراق في حين يتولى فيليب هانا مهام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية وحيدر راضي منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية والتنظيمية.
وزين العراق أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين.
وانضم وائل غنايم المدير المالي السابق والذي كان يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي للعمليات إلى الإدارة العليا للشركة الأم.
وتعمل زين في ثماني دول بالشرق الأوسط وأفريقيا. وساهم العراق بنسبة 38 بالمئة من إيرادات 2014 البالغة 4.3 مليار دولار. وحلت الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمئة والسودان ثالثا بنسبة 16 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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