مصادر: برتامينا الإندونيسية تؤجل 3 شحنات ديزل من الكويت

سنغافورة أول أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط اليوم الأربعاء إن برتامينا الإندونيسية لم تتسلم نحو 270 ألف طن من الديزل من مؤسسة البترول الكويتية هذا العام مع تراجع الطلب على الديزل في إندونيسيا وبسبب تعطيلات في الكويت.

وأوضحت المصادر أن الشحنات إما ألغيت أو تأجلت إلى مواعيد تسليم لاحقة.

وبرتامينا عميل قديم لمؤسسة البترول الكويتية.

وقال مصدران إن برتامينا ترتبط بعقد محدد المدة مع مؤسسة البترول للحصول على 90 ألف طن شهريا من الديزل. لكن جرى الغاء أو تأجيل ثلاث شحنات كان من المقرر تسليمها بين فبراير شباط وابريل نيسان.

وقال المصدر الأول إن إنتاج مؤسسة البترول الكويتية من الديزل تقلص هذا العام بسبب مشكلات متقطعة بوحدة ثانوية في مصفاة المؤسسة. ومع ذلك لم تتأثر عقود التوريد لبلدان أخرى بتلك المشكلات.