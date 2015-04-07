العساف: المؤسسات المالية العربية قدمت 1.9 مليار دولار لاعضائها خلال 2014

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف اليوم الثلاثاء إن المؤسسات المالية العربية قدمت مساهمات باجمالي 1.9 مليار دولار لاعضائها خلال عام 2014 .

جاء ذلك في كلمة ألقاها العساف في افتتاح الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت. ويستمر الاجتماع يومين.

وقال العساف "رغم الصعوبات المالية والاقتصادية العربية والأحداث التي تمر بها المنطقة فقد بلغ إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات (المشاركة) في هذه الاجتماعات إلى الدول الأعضاء المستفيدة خلال عام 2104 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي بالاضافة إلى محفظة عقود ضمان الصادرات وائتمان الصادرات والتي بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي."