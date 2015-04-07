تونس تعقد مؤتمرا اقتصاديا في أكتوبر لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي في أكتوبر تشرين الأول المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.

وأبلغ شاكر الصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت أن تونس ستحصل على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.

وذكر أن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط.

كان البرلمان التونسي أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار (15.69 مليار دولار) بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.