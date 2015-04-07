وزير مالية العراق: نبحث مع صندوق النقد تقديم مساعدات عاجلة

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء إن بغداد تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص تقديم مساعدات عاجلة.

غير أن زيباري أضاف قائلا للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت "لم يتخذ قرار نهائي بعد."

كان البرلمان العراقي وافق على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) لعام 2015 وتتوقع عجزا قدره 25 تريليون دينار في ظل الحرب التي يخوضها العراق ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وهبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية.