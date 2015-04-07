تونس تنوي زيادة رأسمال 3 بنوك وتتوقع مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد

من أحمد حجاجي

الكويت 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك تمتلك فيها الحكومة حصة أغلبية وتتوقع الحصول على أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت إن تونس تنوي زيادة رؤوس أموال بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك بواقع 1.3 مليار دينار تونسي (668.7 مليون دولار).

وأوضح أن زيادة رؤوس أموال البنوك التي تملك فيها الحكومة ما بين 51 و52 بالمئة ستكون عن طريق إدخال شريك استراتيجي أجنبي بحصة تتراوح بين 10 و15 بالمئة.

وأضاف شاكر أن بلاده ستحصل على 550 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015.

وعلى صعيد الموازنة قال الوزير إن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظرا لتغير أسعار النفط.

كان البرلمان التونسي أقر موازنة لعام 2015 بقيمة 29 مليار دينار بزيادة ستة بالمئة عن العام الماضي.

وذكر شاكر أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.