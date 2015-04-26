ارتفاع التضخم في الكويت إلى 3.33% في مارس
الكويت 26 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفعت بالكويت عضو منظمة أوبك إلى 3.33 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار مقارنة مع 2.9 بالمئة في فبراير شباط.
وأوضحت الوكالة الرسمية استنادا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفعت 0.74 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار مقارنة مع 0.2 بالمئة في فبراير شباط. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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