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كلفة مشروع مصفاة الزور الكويتية قد ترتفع 19% إلى 5 مليارات دينار عما كان مقررا

Mon Jun 22, 2015 11:09am GMT
 
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الكويت 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن كلفة مشروع مصفاة الزور التي تعتزم الشركة بناءها قد تصل إلى 5 مليارات دينار (16.58 مليار دولار) بارتفاع 800 مليون عما كان مقررا مسبقا.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم كشف اسمه إن الشركة طلبت من مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول اعتماد ميزانية إضافية لتنفيذ المشروع وهذه الميزانية الإضافية "لن تتعدى 800 مليون دينار."

وتوقع المصدر أن يتم ترسية مناقصات المصفاة في شهر يوليو تموز المقبل بعد الحصول على موافقات مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول على الميزانية الإضافية.

وأكد أنه من الناحية المبدئية سيكون تمويل المشروع وميزانيته الإضافية من مؤسسة البترول الكويتية وليس من مصادر خارجية.

وأوضح المصدر أنه بسبب ارتفاع تكلفة المشرع فقد تأخرت ترسية المناقصات حتى الآن لنحو شهرين حيث كان من المقرر أن يتم ذلك في ابريل نيسان الماضي مبينا أن الشركة قد تعمل على الإسراع بتوقيع العقود والمضي قدما في التنفيذ فور ترسية المناقصات حتى تستدرك ما فات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 