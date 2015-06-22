كلفة مشروع مصفاة الزور الكويتية قد ترتفع 19% إلى 5 مليارات دينار عما كان مقررا

الكويت 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن كلفة مشروع مصفاة الزور التي تعتزم الشركة بناءها قد تصل إلى 5 مليارات دينار (16.58 مليار دولار) بارتفاع 800 مليون عما كان مقررا مسبقا.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم كشف اسمه إن الشركة طلبت من مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول اعتماد ميزانية إضافية لتنفيذ المشروع وهذه الميزانية الإضافية "لن تتعدى 800 مليون دينار."

وتوقع المصدر أن يتم ترسية مناقصات المصفاة في شهر يوليو تموز المقبل بعد الحصول على موافقات مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول على الميزانية الإضافية.

وأكد أنه من الناحية المبدئية سيكون تمويل المشروع وميزانيته الإضافية من مؤسسة البترول الكويتية وليس من مصادر خارجية.