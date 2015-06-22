مقدمة 1-كلفة مشروع مصفاة الزور الكويتية قد ترتفع نحو 19% عن المقرر

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من أحمد حجاجي

الكويت 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصدر في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إن كلفة مشروع مصفاة الزور التي تعتزم الشركة تشييدها قد تصل إلى 5 مليارات دينار (16.58 مليار دولار) بارتفاع 800 مليون عما كان مقررا.

وقال المصدر لرويترز مشترطا عدم كشف اسمه إن الشركة طلبت من مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول اعتماد ميزانية إضافية لتنفيذ المشروع وهذه الميزانية الإضافية "لن تتعدى 800 مليون دينار."

وتوقع المصدر أن يتم ترسية مناقصات المصفاة في شهر يوليو تموز المقبل بعد الحصول على موافقات مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول على الميزانية الإضافية.

وأكد أنه من الناحية المبدئية سيكون تمويل المشروع وميزانيته الإضافية من مؤسسة البترول الكويتية وليس من مصادر خارجية.

وأوضح المصدر أنه بسبب ارتفاع تكلفة المشرع فقد تأخرت ترسية المناقصات حتى الآن لنحو شهرين حيث كان من المقرر أن يتم ذلك في ابريل نيسان الماضي مبينا أن الشركة قد تعمل على الإسراع بتوقيع العقود والمضي قدما في التنفيذ فور ترسية المناقصات حتى تستدرك ما فات.

ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور أكبر مصفاة نفط في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية قدرها 615 ألف برميل يوميا. وستنتج المصفاة الجديدة وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.