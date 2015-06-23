وزير النفط الكويتي: أسعار الخام ستواصل التحسن والهبوط أصبح مستبعدا
الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تواصل أسعار الخام التحسن وإن الهبوط أصبح مستبعدا.
وقال الوزير علي صالح العمير للصحفيين "كل المؤشرات تشير إلى أن الأسعار سوف تتحسن إن شاء الله تعالي . اليوم وصلنا إلى مرحلة أصبح الانخفاض فيها صعبا."
وقال العمير أيضا إن تكلفة مصفاة الزور قد تزيد نحو مليار دينار كويتي (3.31 مليار دولار) عن التقديرات السابقة لتتجاوز خمسة مليارات دينار. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير مصطفى صالح)
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