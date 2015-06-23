مقدمة 1-وزير النفط الكويتي يستبعد هبوط أسعار الخام

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الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تواصل أسعار الخام التحسن وإن الهبوط أصبح مستبعدا.

وقال الوزير علي صالح العمير للصحفيين "كل المؤشرات تشير إلى أن الأسعار سوف تتحسن إن شاء الله تعالي . اليوم وصلنا إلى مرحلة أصبح الانخفاض فيها صعبا."

وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن "التحسن سيكون في الربع الأخير من هذه السنة وهذا مقترن بالنمو العالمي. هناك سحب أكثر من المعروض وهذا سيساهم في استقرار أفضل للأسعار وربما ارتفاعها شيئا ما."

وقال العمير أيضا إن تكلفة مصفاة الزور قد تزيد نحو مليار دينار كويتي (3.31 مليار دولار) عن التقديرات السابقة لتتجاوز خمسة مليارات دينار.

كان متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية قال يوم الاثنين إن تشغيل مصفاة الزور قد يتأخر عن موعده المقرر سلفا في بداية 2019 وذلك بسبب ارتفاع أسعار العطاءات.

ومن المقرر أن تكون مصفاة الزور أكبر مصفاة نفط في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية قدرها 615 ألف برميل يوميا. وستنتج المصفاة الجديدة وقود الديزل والبنزين والنفتا وزيت الوقود منخفض الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.

وأكد العمير توسعة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليشمل إجمالا 15 عضوا وقال إن مجلس الإدارة اجتمع اليوم الثلاثاء. وكان مجلس الإدارة في السابق يضم تسعة أعضاء.

وقال الوزير "صدر المرسوم (الأميري الخاص بالتشكيل الجديد لمجلس الإدارة). وانعقد اليوم أول اجتماع له. كان اجتماعهم إيجابيا (وعددهم) حسب المرسوم 15 (عضوا) .. وهذه ليست أول مرة يكون العدد 15 . الهدف هو إيجاد نوع من التكامل مع مؤسسات الدولة وهذا هو ما حصل. تم إضافة ممثلين عن الوزارات (في التشكيل الجديد للمجلس)."