رئيس الأوراق المالية الكويتية: إجمالي أصولنا المدارة 1.7 مليار دينار

الكويت 24 يونيو حزيران (رويترز) - قال علي يوسف العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية اليوم الأربعاء إن إجمالي الأصول التي تديرها الشركة يبلغ 1.7 مليار دينار (5.6 مليار دولار) وإن الشركة تسعى لزيادتها.

وذكر العوضي في تصريحات للصحفيين عقب الجمعية العمومية أن الاستثمارات التي تديرها مجموعة الأوراق المالية عبارة عن محافظ أسهم ومحافظ عقارية موضحا أن غالبية هذه الاستثمارات في الكويت.

وقال العوضي إن الشركة قد تنتهي من بيع 50 في المئة من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية لمجموعة الأمان للاستثمار-حساب عملاء بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المبلغ المعروض للصفقة هو 14.5 مليون دينار.