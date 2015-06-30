جلوبل توقع اتفاقا مع بنك كويتي لإدارة محفظة أصول بقيمة 40 مليون دولار

الرياض 30 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل اليوم الثلاثاء إنه وقع اتفاقا لإدارة محفظة أصول غير استراتيجية لأحد البنوك الكويتية بقيمة 40 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني أن الاتفاق "سيرفع حجم الأصول التي يديرها فريق إدارة أصول الحالات الخاصة إلى 600 مليون دولار."

ولم يكشف البيان عن هوية البنك الذي وقع الاتفاق مع جلوبل.