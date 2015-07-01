الكويت تقول مشروع مصفاة الصين يتوقف على تحقيق منفعة كافية
الكويت أول يوليو تموز (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي اليوم الأربعاء إن المضي قدما في مشروع مصفاة مع الصين سيتوقف على المنافع التي سيعود بها على بلاده.
وأبلغ الوزير علي العمير البرلمان "نحن غير مستعدين للمضي قدما في مشروع مصفاة الصين ما لم يحقق لنا المنفعة الكافية."
وكان الوزير يشير على ما يبدو إلى المحادثات المتوقفة مع سينوبك الصينية بخصوص مشروع مصفاة مشتركة في تشانجيانغ بإقليم قوانغدونغ. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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