البترول الكويتية تبيع 25 ألف طن نفتا في السوق الفورية للتحميل في يوليو

سنغافورة 10 يوليو تموز (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية باعت 25 ألف طن من النفتا للتحميل في يوليو تموز ليصل إجمالي صادراتها في السوق الفورية هذا الشهر إلى أكثر من 70 ألف طن.

وأظهرت بيانات رويترز أن هذه هي أكبر كمية تبيعها مؤسسة البترول الكويتية في السوق الفورية خلال شهر واحد هذا العام لكن لم تضح أسباب ارتفاع هذه الصادرات.

ولا تبيع مؤسسة البترول الكويتية النفتا بصفة منتظمة في السوق الفورية نظرا لأن معظم شحناتها مرتبطة بعقود مدتها 12 شهرا.

وكانت المؤسسة باعت من قبل 50 ألف طن من النفتا في السوق الفورية للتحميل في السابع والثامن من يوليو تموز. وقالت مصادر إن المشتري شركة نفط كبرى ولكن لم تتوافر المزيد من التفاصيل.

وطرحت المؤسسة بعد ذلك 25 ألف طن للتحميل في الفترة بين السابع والتاسع من يوليو تموز لكن تجارا قالوا إنه تم إلغاء ذلك الطرح في وقت لاحق.

وعرضت المؤسسة بدلا من ذلك الشحنة الحالية للتحميل في 18 و19 يوليو تموز والتي قال بعض التجار إنها بيعت لشركة نفط كبرى بعلاوة سعرية تقترب من 10 دولارات فوق متوسط أسعار خامات الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).