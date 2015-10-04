الكويت الوطني ينال موافقة المركزي على سندات لتعزيز رأس المال
دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر بنك تجاري في البلاد اليوم الأحد إنه نال موافقة البنك المركزي على إصدار سندات لتعزيز رأس المال ستصل قيمتها إلى 125 مليون دينار (413.6 مليون دولار).
وقال البنك في إشعار للبورصة إنه تلقى أيضا الموافقة المبدئية من هيئة السوق.
وأضاف البيان أن بنك الكويت الوطني سيصدر سندات متوافقة مع معايير بازل 3 وستستخدم لتحسين رأس المال التكميلي.
(الدولار = 0.3022 دينار كويتي) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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