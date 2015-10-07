الكويت تقول إنها سيطرت على "اضطراب" أدى إلى انبعاث غازات بمصفاة ميناء الأحمدي
الخبر (السعودية) 7 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن شركة البترول الوطنية الكويتية قالت اليوم الأربعاء إن اضطرابا حدث في إحدى الوحدات بمصفاة ميناء الأحمدي وأدى إلى "حرق غير كامل لبعض الغازات سبب انبعاثا لبعض غازات أكاسيد الكبريت" قبل السيطرة عليه.
وتعمل المصفاة -وهي الأكبر في البلاد- بشكل طبيعي حاليا بحسب الشركة. ولدى مصفاة ميناء الأحمدي ثلاث وحدات لتكرير الخام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 442 ألف برميل يوميا.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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