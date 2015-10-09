مصدر: استقرار إنتاج النفط السعودي والمعروض

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أبلغ مصدر بقطاع النفط رويترز أن السعودية أبقت إنتاجها من الخام مستقرا في سبتمبر أيلول لتواصل الضخ بكميات كبيرة في إطار استراتيجية للدفاع عن الحصة السوقية.

وقال المصدر إن السعودية ضخت 10.225 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.

وأضاف أن المعروض في السوق بلغ 10.260 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول بزيادة حوالي 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.

وقد يختلف المعروض في السوق سواء محليا أو للتصدير عن الإنتاج بناء على حركة النفط من المخزون وإليه.

وتقول مصادر بصناعة النفط في السعودية إن من المرجح أن يظل إنتاج المملكة من الخام قرب المستويات الحالية في الربع الأخير من العام لأن ارتفاع الطلب العالمي سيعوض أثر التراجع في استهلاك الخام لتوليد الكهرباء محليا.