مصدر: استقرار إنتاج النفط السعودي والمعروض
دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أبلغ مصدر بقطاع النفط رويترز أن السعودية أبقت إنتاجها من الخام مستقرا في سبتمبر أيلول لتواصل الضخ بكميات كبيرة في إطار استراتيجية للدفاع عن الحصة السوقية.
وقال المصدر إن السعودية ضخت 10.225 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.
وأضاف أن المعروض في السوق بلغ 10.260 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول بزيادة حوالي 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.
وقد يختلف المعروض في السوق سواء محليا أو للتصدير عن الإنتاج بناء على حركة النفط من المخزون وإليه.
وتقول مصادر بصناعة النفط في السعودية إن من المرجح أن يظل إنتاج المملكة من الخام قرب المستويات الحالية في الربع الأخير من العام لأن ارتفاع الطلب العالمي سيعوض أثر التراجع في استهلاك الخام لتوليد الكهرباء محليا.
وقالت مصادر منفصلة بالقطاع إن إنتاج الإمارات العربية المتحدة بلغ 3.001 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.026 مليون برميل يوميا في أغسطس آب في حين استقر إنتاج الكويت عند 2.90 مليون برميل يوميا من 2.890 مليون برميل يوميا في أغسطس آب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.