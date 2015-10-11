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وزير النفط الكويتي: هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريعنا النفطية

Sun Oct 11, 2015 4:11pm GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكد وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الأحد أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة أوبك.

وقال الوزير في كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز "ان ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية."

وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد."

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير حسن عمار)
 