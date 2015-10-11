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‭الامين العام لأوبك: المنظمة على استعداد للتعاون مع دول خارج ‬ اوبك ‭لتحسين سوق النفط‬

Sun Oct 11, 2015 6:29pm GMT
 
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من أحمد حجاجي

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال ‭‭الامين العام لأوبك عبدالله البدري الليلة إن المنظمة على استعداد تام للتعاون مع دول خارج اوبك لتحسين اوضاع سوق النفط.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين في مؤتمر الكويت للنفط والغاز إن الدول من خارج اوبك زادت انتاجها بمعدل 6 مليون برميل يوميا في الست سنوات الاخيرة.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير حسن عمار)
 