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من أحمد حجاجي

الكويت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال ‭‭الامين العام لأوبك عبدالله البدري اليوم إن المنظمة على استعداد تام للتعاون مع دول خارج اوبك لتحسين اوضاع سوق النفط.

وقال البدري في تصريحات للصحفيين في مؤتمر الكويت للنفط والغاز "المنظمة على استعداد للتعاون مع الدول خارج المنظمة اذا كان لهذه الدول رغبة في المساعدة."

وأضاف أن الأوبك تعتقد أن مشكلة هبوط أسعار النفط تم خلقها "من جميع الدول المنتجة للنفط سواء من داخل أوبك أو خارج أوبك."

وتابع "كلنا شاركنا" في هبوط أسعار النفط.

ومضى يقول "بعض الدول خاصة خارج المنظمة هي التي زادت انتاجها بحوالي 6 مليون برميل يوميا في الست سنوات الاخيرة..نحن نعتقد أن هذا الانتاج من خارج اوبك..هو الذي أدى لهذا الفائض في السوق الان."

وأعرب عن تفاؤله بتحسن أوضاع السوق في نهاية 2015 وفي 2016.

وقال "نحن الان متفائلون..الاوضاع تغيرت الان..الطلب على النفط زاد..الانتاج من خارج المنظمة انخفض بكميات كبيرة جدا جدا..بل بالعسكي في 2016 سيكون الانتاج من خارج المنظمة بالسالب..الان انتاج المنظمة سيزيد بحوالي مليون برميل في 2016."