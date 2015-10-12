وزير النفط الكويتي: لا مطالبات من أعضاء أوبك بتغيير في سقف الإنتاج

من أحمد حجاجي

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الاثنين إنه ليست هناك حتى الآن أي دعوات من أعضاء أوبك بتغيير سقف الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة وإن خروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق سيساعد في تحسن الأسعار في 2016.

وقال الوزير لرويترز مشيرا إلى قرار أوبك في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير "ليس هناك اليوم أفكار أو على الأقل مطالبات بتغيير أو على الأقل بإحداث نوع من التغيير الكبير في قرار أوبك (السابق)."

وأضاف "اليوم القراءة تشير إلى أن كثير من النفط ذي الكلفة العالية بدأ يخرج من السوق وهذا سيساعد على تحسن الأسعار.

"هناك مشاهد على أن النمو العالمي سيتحسن على بداية 2016 وهذا سيصب في صالح تحسن الأسعار."