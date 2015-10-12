البترول الوطنية الكويتية توقع عقود بناء مصفاة الزور غدا الثلاثاء

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع شركة البترول الوطنية الكويتية غدا الثلاثاء العقود الرئيسية الخاصة ببناء مصفاة الزور والتي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط.

وقد يعطي بناء المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا دفعة قوية للاقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التوترات السياسية وهبوط أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد المطيري لرويترز "هذا حدث مهم."

أضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل المحطة مع اكتمال المشروع في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وقال إن إجمالي تكلفة المشروع نحو 4.8 مليار دينار كويتي (15.91 مليار دولار).