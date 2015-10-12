مؤسسة البترول الكويتية تجري مفاوضات مبدئية مع ايران والعراق لاستيراد الغاز

من أحمد حجاجي

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية اليوم الاثنين إن المؤسسة تجري مفاوضات مبدئية مع ايران والعراق لاستيراد الغاز.

وقال العدساني في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية "نتكلم مع الإخوان في الجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية لاستجلاب الغاز.. وهذا الموضوع صار له فترة طويلة ومازلنا نسعى له لحاجة الدولة للغاز لمحطات الكهرباء. حتى الآن لم نتفق على الكميات ولا على الأسعار. نتكلم عن المبدأ."

وذكر العدساني أن السماح بتصدير النفط الأمريكي للخارج لن يؤثر كثيرا على نفط الخليج.

وتابع "النفط الأمريكي هو نفط خفيف بينما مصافي أوروبا معظمها ثقيل أو متوسط. سوف يكون له تأثير لكن على النفوط الخفيفة( مثل) نيجيريا وانجولا ..أما النفوط المتوسطة والثقيلة مثل الخليج وفنزويلا فلن يكون لها تأثير كبير."

وقال العدساني لرويترز إن المؤسسة تجري محادثات مع شركات شل وبي.بي وتوتال لابرام اتفاقيات خدمات فنية في حقول النفط الثقيل وبرقان والحقول الواقعة في شمال الكويت.

واضاف أن المناقصات ستطرح الاسبوع المقبل "ومن المنتظر توقيعها بنهاية العام."