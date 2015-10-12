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جدول-تقلص الفائض التجاري للكويت 58% على أساس سنوي في الربع/2

Mon Oct 12, 2015 12:25pm GMT
 
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12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين أن فائض التجارة
الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 58 بالمئة في الربع الثاني من 2015 عن
مستواه قبل عام ليصل إلى 2.40 مليار دينار (7.95 مليار دولار) مع
انخفاض ايرادات الصادرات جراء هبوط أسعار النفط.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/2      الربع/1     الربع/2
(بالمليون دينار)         2015         2015           2014 
الصادرات            4063.7        7900.4      4842.4
الواردات            2341.8       2224.8      2441.6
الفائض                2721.9        5675.6     2400.7  
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -38.7            
الواردات الاسمية         9.7                 
    
    ملحوظة: أحدث بيانات غير نهائية والبيانات السابقة معدلة.

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 