موديز تمنح الكويت تصنيف ‭Aa2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - منحت وكالة موديز الكويت تصنيفا ائتمانيا عند ‭Aa2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة في 2015 و2016 رغم الإقرار بتأخر تعافي أسعار النفط الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد.

وقالت موديز إن قوة الوضع المالي والاقتصاد للكويت عضو منظمة أوبك سوف تستمر في دعم تصنيفها الإئتماني.

وتتوقع موديز أن تبدأ أسعار النفط في التعافي التدريجي في 2017 وأن يبقى متوسط سعر خام برنت عند 55 دولارا للبرميل في السنة الحالية ثم يرتفع إلى 57 دولار للبرميل في السنة المقبلة.

ونظرا للأهمية البالغة للقطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي فإن الوكالة تتوقع "انكماشا كبيرا" في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015 وتعافيا صغيرا له في 2016 وأن ينمو الناتج الحقيقي نحو 1.5 بالمئة في 2015 و2016 مقارنة مع 1.6 بالمئة في 2014.

وقال ستيفن ديك نائب الرئيس في موديز وكبير المحللين إن إيرادات الحكومة الكويتية حساسة لتحركات أسعار النفط لأن العائدات النفطية تشكل نحو 80 بالمئة من الدخل الإجمالي للدولة.

وأضاف "لكننا مازلنا نتوقع أن تسجل الحكومة فائضا ماليا صغيرا بنحو 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية والمقبلة نظرا لانخفاض سعر تعادل ميزانية الكويت."

كانت وزارة المالية الكويتية أعلنت في سبتمبر أيلول أن عجز الميزانية العامة بلغ 361.38 مليون دينار (1.196 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت أول ابريل نيسان وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أن العجز يرتفع إلى 1.094 مليار دينار (3.62 مليار دولار) بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.