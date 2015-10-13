مقدمة 2-النفط يرتفع بفعل العوامل الفنية والدولار الضعيف

(لتحديث الأسعار وإضافة تفاصيل مع تغيير المصدر)

نيويورك 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم العوامل الفنية للخام الأمريكي ورغم تراجع توقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية الأمر الذي من المنتظر أن يبقي على تخمة المعروض في أسواق الخام العالمية لعام آخر على الاقل.

وبحلول الساعة 1513 بتوقيت جرنيت ارتفعت العقود الآجلة لبرنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 38 سنتا إلى 50.24 دولار للبرميل بزيادة 0.8 بالمئة. وتقدم الخام الأمريكي 99 سنتا بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 48.09 دولار للبرميل.

وتحول الخام الأمريكي إلى الارتفاع وزاد أكثر من دولار في تداولات وصفها المتعاملون بالفنية بعد أن أخفق في النزول عن المتوسط المتحرك لأربعة عشر يوما.

وقال ريتشارد هاستنجز محلل الاقتصاد الكلي في سيبورت جلوبال للأوراق المالية "أسعار النفط مرتفعة بعض الشيء اليوم بفعل البيع الزائد الذي حدث أمس ومعظم التداول على أساس العوامل الفنية."

وأشار المتعاملون أيضا إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق اليوم مما قدم بعض الدعم إلى أسعار الخام.

وقال هاستنجز "هناك بعض عدم التيقن في أسواق التداول بشأن اتجاه الدولار الأمريكي وبعض التعاملات في النفط ترجع إلى الآمال بأن ينخفض الدولار بدرجة أكبر."