أريد الكويت تعرض واتس آب وسكايب مجانا لاستعادة حصتها السوقية

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير لرويترز إن أريد الكويت للهاتف المحمول تأمل في أن يساعد السماح للعملاء المحليين باستخدام تطبيقات مثل واتس آب وسكايب بدون رسوم بيانات على استعادة حصتها السوقية.

وتتنافس الشركة التي تملك أريد القطرية أغلبها مع شركة زين على المرتبة الأولى بسوق المحمول في الكويت لكن تدشين شركة فيفا الكويتية التابعة للاتصالات السعودية في 2008 أحدث صدمة في القطاع.

واجتذبت فيفا الزبائن بسرعة بفضل أسعارها المنخفضة بينما كان رد فعل أريد الكويت على التغيرات التي طرأت على السوق بطيئا وأصبحت آخر شركة تدخل شبكات الجيل الرابع.

وقال هاني الكخن الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل في أريد الكويت "انتشار الخدمة في الكويت عند أعلى مستوياته على الإطلاق ومن ثم فإن المفتاح هو كيف تجعل عملاءك ينفقون المزيد على البيانات."

لكن وفيما يبدوا أنه تعارض مع هذه الاستراتيجية بدأت شركته في أغسطس آب إتاحة الاستخدام المجاني لتطبيقات مثل واتس آب وسكايب وفايبر ضمن الكثير من عروضها.

وكان على العملاء في السابق دفع تكلفة استخدام الإنترنت في خدمات الاتصال والرسائل التي تجري عبر الإنترنت بينما كانت الخدمات مجانية عند استخدام واي فاي.

وأتت هذه التطبيقات على إيرادات شركات المحمول من المكالمات والرسائل التقليدية وكان هذا التوجه أكثر حدة في منطقة الخليج حيث استفادت الشركات كثيرا من العدد الكبير من الوافدين الذين يتصلون بذويهم في بلدهم الأم.

وقال الكخن "إما أن تنضم إلى تلك التطبيقات أو تحاربها ومن ثم فقد احتضناها بشكل كامل."