جدول-الإقراض المصرفي في الكويت يسجل أقل نمو منذ يوليو 2013 في أغسطس

26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 3.4 في المئة في أغسطس آب على أساس سنوي من 4.7 في المئة في يوليو تموز. وتباطأ معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 4.3 في المئة في أغسطس آب -وهو أبطأ معدل نمو منذ يوليو تموز 2013- من 4.9 بالمئة في يوليو تموز. المعروض النقدي (%) أغسطس 2015 يوليو 2015 أغسطس 2014 التغير السنوي (ن1) 0.1 -0.6 16.3 التغير السنوي (ن2) 3.4 4.7 6.4 التغير السنوي (ن2-ن1) 4.7 6.8 3.1 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.3 4.9 6.1 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.209 8.908 9.352 التغير السنوي (%) -12.2 -1.4 15.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)