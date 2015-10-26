الخليج للاستثمار تختار بنوكا لإصدار قياسي من السندات الدولارية

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار اليوم الإثنين أن المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا لها اختارت أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمرين اعتبارا من يوم الخميس قبيل إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار الأمريكي.