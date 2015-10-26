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مصادر: إيكويت الكويتية تسعى للحصول على قرض تجسيري بقيمة 6 مليارات دولار

Mon Oct 26, 2015 11:34am GMT
 
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دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركة إيكويت الكويتية للبتروكيماويات تسعى للحصول على قرض تجسيري بقيمة 6 مليارات دولار لاستخدام ما يقرب من نصفه لشراء إجمالي أسهم إم إي جلوبل التي تعتزم الاستحواذ عليها من شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بمبلغ 3.2 مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لرويترز إن إيكويت اختارت بنوك جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وبيتك والكويت الوطني لترتيب القرض. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 