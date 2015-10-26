مقدمة 1-مصادر: إيكويت تسعى لاقتراض 6 مليارات دولار نصفها لتمويل صفقة إم.إي جلوبل

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من أرشانا نارايانان

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة إيكويت الكويتية للبتروكيماويات تسعى للحصول على قرض تجسيري بقيمة 6 مليارات دولار لاستخدام ما يقرب من نصفه في شراء إجمالي أسهم إم.إي جلوبل من شركة داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.

وقالت المصادر لرويترز طالبة عدم الكشف عن أسمائها نظرا لسرية المعلومات إن إيكويت اختارت بنوك جيه.بي مورجان تشيس وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وبيتك والكويت الوطني لترتيب القرض.

وأوضحت المصادر أن الأموال التي سيتم جمعها من خلال هذا القرض ستستخدم أيضا في إعادة تمويل الديون القائمة على إيكويت بالإضافة إلى أغراض أخرى عامة.

ولم تستجب إيكويت لطلبات رويترز للتعليق على الخبر كما لم تستجب البنوك المعنية أيضا.

كانت شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية التي تمتلك تسعة في المئة من أسهم إيكويت قالت الخميس الماضي إن إيكويت وقعت اتفاقية أولية غير ملزمة لشراء إجمالي أسهم إم.إي جلوبل بمبلغ 3.2 مليار دولار. وسيتم استخدام 200 مليون دولار من مبلغ الشراء لسداد قروض والتزامات إم.إي جلوبل.

وسيكون هذا القرض في حال إتمامه من أكبر قروض الشركات التي تم ترتيبها في الكويت خلال السنوات القليلة الأخيرة.