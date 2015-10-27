أمير الكويت: ايرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إن إيرادات الدولة انخفضت 60 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله.