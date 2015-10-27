مقدمة 1-أمير الكويت: إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط

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من أحمد حجاجي ومحمود حربي

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إن إيرادات الدولة انخفضت 60 بالمئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله.

ودعا الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من اجل استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد.

وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط.

وقال أمير الكويت "لقد أدى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى تراجع في إيرادات الدولة بحوالي 60 في المئة في حين استمر الإنفاق العام على حاله بدون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط."

وأكد أن هذا الوضع ولد عجزا في ميزانية الدولة "يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية."

وقال "لابد من المسارعة إلى مباشرة اجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وانجاز أهدافه تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني."