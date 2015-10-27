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جدول-التضخم السنوي في الكويت 3.1% في سبتمبر

Tue Oct 27, 2015 12:03pm GMT
 
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27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار
المستهلكين في سبتمر أيلول:
        
التضخم (%)        سبتمبر 2015    أغسطس 2015    سبتمبر 2014
 التغير الشهري      0.1           0.3           0.8
 التغير السنوي      3.1           3.8           3.2
    
    ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من
18بالمئة من سلة الأسعار 4.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول
ونزلت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.
    قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق
المستهلكين 5.7 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 