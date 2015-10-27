جدول-التضخم السنوي في الكويت 3.1% في سبتمبر

27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الثلاثاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في سبتمر أيلول: التضخم (%) سبتمبر 2015 أغسطس 2015 سبتمبر 2014 التغير الشهري 0.1 0.3 0.8 التغير السنوي 3.1 3.8 3.2 ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18بالمئة من سلة الأسعار 4.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ونزلت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق. قفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين 5.7 بالمئة على أساس سنوي لكنها استقرت على أساس شهري. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)